На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованный митинг против повышения пенсионной реформы, организованной левыми силами. Прямую трансляцию ведут телеканал "Дождь" и интернет-проект "Рупор Москвы".

По оценке корреспондента радио "Эхо Москвы", в московской акции принимают участие около десяти тысяч человек. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов оценил число участников более чем в 50 тысяч человек.

При этом по решению суда Удальцову до 5 августа 2021 года запрещено посещать массовые и политические мероприятия. Полиция пыталась не пустить его на митинг, однако оппозиционеру удалось пройти, так как судебное решение еще не вступило в законную силу, говорится в его Twitter.

"Главные требования митинга - отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина", - сообщил Удальцов.

По оценке МВД, в акции участвуют 3 тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

В митинге принимает участие глава КПРФ Геннадий Зюганов. Корреспондент "Дождя" отметил, что на акцию пришли не только сторонники коммунистов, но и люди, просто не поддерживающие повышение пенсионного возраста - как молодые, так и пенсионеры. Митингующие называют реформу антинародной, призванной "набивать карманы олигархов".

Митинги против изменений в пенсионное законодательство, организованные коммунистами и профсоюзами, состоялись и в других регионах России - Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке и в Сибири. Всего акции были запланированы в 100 городах.

Участники митинга КПРФ на центральной площади Барнаула призывали добиваться отмены повышения пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Как передает "Интерфакс", в поддержку референдума в Барнауле собрано 40 тысяч подписей.

Митингующие приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения, не допустить снижения социальной защищенности граждан, сосредоточить усилия на развитии экономики и обеспечить проведение пенсионного референдума. Участники митинга также призвали провести расследование фальсификации результатов выборов губернатора в Приморском крае.

В Красноярске митинг краевой федерации профсоюзов против повышения пенсионного возраста прошел на площади сквера Космонавтов. Участники приняли резолюцию, в которой потребовали отменить пенсионную реформу и отправить в отставку ее авторов. По информации организаторов митинга, краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста.

Митинг против изменения пенсионного возраста, инициированный КПРФ, прошел в столице Хакасии Абакане. "Мы довольны большим количеством пришедших жителей. Мы будем продолжать и дальше бороться против изменений в пенсионное законодательство", - заявили в пресс-центре регионального отделения КПРФ.

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Омске. Участники митинга требовали отставки правительства РФ, перевыборов Госдумы и смены политического курса. В Новокузнецке дождь помешал собрать на митинг большое число участников: по оценкам организаторов, собрались всего около 150 человек. Мэрия города насчитала 90 участников.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет.

29 августа, после долгого молчания, Путин выступил с телеообращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х.

Путин также выступил за введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста. Соответствующие поправки, внесенные президентом в Госдуму 6 сентября, прошли второе чтение.

9 сентября, в день региональных выборов, в десятках городов России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные региональными штабами оппозиционера Алексея Навального. Во многих регионах акции не были разрешены властями. В результате были задержаны более тысячи человек, силовики избивали митингующих.