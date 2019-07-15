Сечин просит предоставить нефтяникам налоговые льготы

По информации "Ведомостей", глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на сумму 2,6 трлн рублей. Эти деньги необходимы для инвестиций в развитие Арктики в размере от 5 до 8,5 трлн рублей, пишет газета со ссылкой на письмо от 26 июня, подлинность которого подтвердили семь источников: четыре чиновника, один из возможных участников проекта, а также два человека, близких нефтегазовым компаниям в регионе.

В этом письме Сечин сообщил Путину о планирующемся проекте "Восток ойл", в рамках которого предполагается объединить месторождения "Роснефти" (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с Пайяхским месторождением "Нефтегазхолдинга". Перспективные ресурсы проекта оцениваются в 2,6 млрд тонн углеводородов.

Инвестиции в проект превысят 5 трлн рублей, указал глава "Роснефти". В приложенных к письму расчетах компании KPMG указываются инвестиции в 8,5 трлн рублей.

Законопроект о развитии Арктики

Одновременно, по данным издания, Сечин попросил Путина поддержать законопроект о развитии Арктики, разработанный Минвостокразвития и предполагающий особый режим для инвесторов. В частности, речь идет об освобождении новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а уже работающих месторождений - от уплаты земельного налога и налога на имущество. Согласно оценке KPMG, льготы для участников проекта "Восток ойл" составят 2,6 трлн рублей.

По данным газеты, Путин передал письмо Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву, написав на нем: "Проработать предложение и доложить". Подлинность этого распоряжения подтвердили два собеседника "Ведомостей".