Стенограмма разговора Сечина с Улюкаевым была представлена прокуратурой в Замоскворецком суде, где слушается дело экс-министра, 5 сентября. Из нее следует, что в ходе беседы, состоявшейся между главой "Роснефти" и Улюкаевым перед задержанием последнего, упоминалась некая "корзинка с колбаской", пишет newsru.com

После задержания Улюкаева эта корзинка, а также закрытая на замок сумка с предполагаемой взяткой были обнаружены правоохранителями в багажнике автомобиля министра, блокированного на выезде из офиса "Роснефти". В сумке оперативники нашли 2 млн долларов. При этом сам Улюкаев утверждал, что в сумке находится вино, подаренное другом.

Сечин ранее уже возмущался обнародованием этих данных, называя это профессиональным кретинизмом.

В интервью "Вестям" он предположил, что сделано это для отвлечения внимания: "В спецслужбах есть такой термин - отключение внимания на негодный объект. И когда были запущены эти материалы, общественность сразу начала отвлекаться от сути вопроса на какие-то проходящие вещи".

Сечин подчеркнул, что министр Улюкаев сам требовал незаконное вознаграждение за обычную свою работу, сам определил уровень этого вознаграждения, а потом сам приехал за ним. "Он сам забрал сумку, поставил в багажник своего автомобиля и сам уехал. Вот и все. А в соответствии с Уголовным кодексом РФ это является составом преступления, особенно для должностного лица", - заявил глава "Роснефти".

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. Предположительно - за выданную его ведомством положительную оценку, которая позволила "Роснефти" выкупить контрольный пакет акций "Башнефти". Экс-министру грозит до 15 лет заключения.

Улюкаев своей вины не признает. По его словам, в отношении него сотрудники ФСБ совершили провокацию взятки, организованную на основании заведомо ложного доноса Сечина и занимавшего тогда пост начальника службы безопасности "Роснефти" генерала ФСБ Олега Феоктистова.