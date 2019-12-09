В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне", - сказал Сорокин.

Сорокин подтвердил, что Евро-2020 не попадает под санкции: "Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено - с флагом, гимном".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.