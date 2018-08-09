Согласно сообщению американского внешнеполитического ведомства, новые ограничительные меры вводятся в связи «использованием агента нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери против граждан РФ», передает ФАН.
Ожидается, что санкции будут заключаться, в частности, в запрете на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности.
Запрет распространится на поставки в Россию ряда электронных устройств и их частей. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, передает NBC News.
«Также [мы] вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — указывается в коммюнике Госдепа.
Двумя днями ранее сообщалось, что Королевская прокурорская служба Великобритании составила и готова направить Москве запрос о выдаче двух россиян, подозреваемых в отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом писало издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службах безопасности. При этом в британских политических кругах указывали, что данная процедура – если даже она будет инициирована – имеет нулевые шансы на успех.
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