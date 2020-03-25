Инцидент произошел 25 марта около 20.10 мск в 50 км от Феодосии. Самолет на некоторое время пропал с радаров, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.
В настоящее время к месту крушения направились самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота. Поисково-спасательные службы будут искать летчика.
«Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», — добавили в ведомстве.
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