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Министерство обороны России заявило, что многоцелевой истребитель Су-27 упал в Черное море во время выполнения планового полета, передает РИА «Новости».
Rusų naikintuvas SU-27
Rusų naikintuvas SU-27
© Reuters/Scanpix

Инцидент произошел 25 марта около 20.10 мск в 50 км от Феодосии. Самолет на некоторое время пропал с радаров, после чего был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе.

В настоящее время к месту крушения направились самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль Черноморского флота. Поисково-спасательные службы будут искать летчика.

«Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», — добавили в ведомстве.

Gazeta.ru
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