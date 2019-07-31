Инцидент произошел в ночь на среду, 31 июля, в аэропорту "Курумоч" города Самары.
"Была объявлена тревога о том, что Sukhoi Superjet 100, двигавшийся по маршруту Краснодар-Тюмень, совершает экстренную посадку в связи с неисправностью двигателя (вибрация)", – говорится в сообщении.
Самолет, на борту которого находилось 97 пассажиров, совершил благополучную посадку. Никто не пострадал.
Информированный источник сообщил РИА Новости, что сбой произошел в левом двигателе самолёта SSJ-95B-100 авиакомпании "Азимут".
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