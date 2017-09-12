Активист движения SERB Гоша Тарасевич написал «ВКонтакте», что движение демонтировало табличку памяти Немцова.

«Табличка демонтирована!! Это речь идет о незаконно установленной в общественном месте на фасаде дома 9 по Климентовскому переулку самопальной таблички с надписью о том, что, якобы, здесь жил политик Б. Немцов», — написал он. По словам Тарасевича, SERB доставил табличку в ОВД по ЦАО Москвы. Отмечается, что активисты написали заявление в полицию «с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».

Мемориальную табличку с надписью «Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года» установили на доме политика 7 сентября. Решение об ее установлении на фасаде дома приняли собственники квартир дома. Голосование за установку мемориала организовал муниципальный депутат Сергей Марков, который живет в этом доме.

В тот же день власти Москвы заявили, что могут демонтировать мемориальную доску. В департаменте культурного наследия Москвы объяснили это тем, что установка таблички не была согласована с городскими властями. Представитель ведомства говорил, что мемориалы устанавливаются только через 10 лет после смерти человека. Срок могут сократить до двух лет только по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей. Он отмечал, что в комиссию не поступали документы об установке памятной доски Немцову.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле этого года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь убитого Жанна Немцова назвала преступление нераскрытым.