"Судоремонтный завод закончил накануне операцию по удалению с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упавшего крана. Работы по ремонту идут в заданном графике", — сказал он.
Авария произошла в ночь на 30 октября, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавдока, цистерны ПД-50 заполнились и он ушел под воду. В результате на палубу авианосца упал башенный кран весом в 70 т, пострадали четверо рабочих, один из которых в последствии скончался.
В Минобороны позже заявили, что "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений и авария не скажется на графике его ремонта.
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