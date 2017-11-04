Шествие русских националистов в московском районе Люблино в День народного единства 4 ноября сорвалось. Четверо из пяти организаторов отказались от проведения акции из-за того, что полиция запретила им пронести согласованные с мэрией баннеры, передает телеканал "Дождь".
После отказа от проведения марша полиция попросила протестующих разойтись и начала задержания. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", были задержаны до 41 человека. Сопредседатель незарегистрированной "Партии националистов" Иван Белецкий заявил в интервью агентству "Интерфакс" о задержании 70 человек. Всего в районе проведения шествия к тому моменту собрались, по разным оценкам, от 200 до 465 человек.
Другой "Русский марш" в Москве состоялся в районе метро "Октябрьское поле". По информации агентства РБК, на мероприятие собрались около 500 человек. Столичная полиция сообщает о 200 участниках.
Ранее в этот же день один из организаторов акции в Люблино Иван Белецкий сообщил об обысках в своей квартире.
Глава Дома Романовых назвала революцию 1917 года "общей бедой" (24)
Великая княгиня Мария Владимировна призвала не...
Координатор штаба Навального в Тамбове объявила голодовку (4)
Координатор штаба Алексея Навального в Тамбове Диана...
Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы (1)
Журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали...
Российские компании возвращаются на Лондонскую биржу (2)
До 2014 года Лондонская биржа была самой популярной...
TOP новостей
Полученный красный конверт научил защищать свои права (14)
Несколько месяцев назад вильнюсец Эдвинас Регялскис...
В сентябре из всех стран ЕС уровень безработицы увеличился только в Литве (48)
За год уровень безработицы снизился во всех странах...
После субботнего оползня был закрыт доступ на гору Гедиминаса (76)
4 ноября, утром, читатели портала DELFI заметили на горе...
Погода: приятные перемены уже не за горами (1)
Наконец, ждут приятные перемены: на некоторое время...
Водителей ждут испытания: проводят тестирования самого загруженного в Литве моста (6)
Мост А.Мишкиниса (Клебонишкский мост) на магистрали A1 у...