Шествие русских националистов в московском районе Люблино в День народного единства 4 ноября сорвалось. Четверо из пяти организаторов отказались от проведения акции из-за того, что полиция запретила им пронести согласованные с мэрией баннеры, передает телеканал "Дождь".

После отказа от проведения марша полиция попросила протестующих разойтись и начала задержания. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", были задержаны до 41 человека. Сопредседатель незарегистрированной "Партии националистов" Иван Белецкий заявил в интервью агентству "Интерфакс" о задержании 70 человек. Всего в районе проведения шествия к тому моменту собрались, по разным оценкам, от 200 до 465 человек.

Другой "Русский марш" в Москве состоялся в районе метро "Октябрьское поле". По информации агентства РБК, на мероприятие собрали​сь около 500 человек. Столичная полиция сообщает о 200 участниках.

Ранее в этот же день один из организаторов акции в Люблино Иван Белецкий сообщил об обысках в своей квартире.