В распоряжении Русской службы BBC оказались детали показаний, которые весной дал в Мосгорсуде глава "Роснефти" Игорь Сечин по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Улюкаев, который в настоящее время отбывает восьмилетний срок лишения свободы, по утверждению Сечина попросил у него премию в 2 млн долларов, пояснив, что "с министром ссориться не нужно".
Vladimiras Putinas, Igoris Sečinas
© Reuters / Scanpix

Премию Улюкаев просил "в связи с успешной приватизацией" акций "Башнефти". "Роснефть" приобрела госпакет "Башнефти" 12 октября 2016 года за 330 млрд рублей.

"При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев А. В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в 2 млн долларов США", - говорится в показаниях Сечина.

По его словам, Улюкаев предложил подготовить эту сумму, а потом "позвонить ему по готовности".

Этот эпизод, по словам Сечина, произошел во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 года. По версии следователей, министр попросил вознаграждение, когда глава "Роснефти" и председатель правления ВТБ Андрей Костин играли в бильярд. Улюкаев якобы показал Сечину два пальца, приложив их к лацкану пиджака, чтобы обозначить размер взятки.

Эти подробности всплыли в показаниях вице-президента "Роснефти" по безопасности, генерала ФСБ Олега Феоктистова, который сослался на рассказ самого Сечина. Улюкаев же придерживался иной версии: это Сечин показывал на свой пиджак, имея в виду, что министра представят к награде за успешно проведенную приватизацию.

В суд были вызваны два свидетеля, которые видели игру на бильярде. Они подтвердили, что Улюкаев действительно недолго находился рядом с Костиным и Сечиным.

Примечательно, что на заседании в Мосгорсуде глава "Роснефти" привел иную версию. Якобы Улюкаев потребовал деньги "на лестнице на второй этаж в процессе движения". Эту версию обвиняемый также отверг. Он говорил, что не мог идти по лестнице с Сечиным даже с "протокольной точки зрения". Версия о вымогательстве на лестнице также не совпадает с показаниями охранника Сечина Вадима Деревягина. Тот говорил, что никогда не выпускает начальника из вида и что Улюкаев с Сечиным вместе были только у бильярдного стола.

Напомним, на самом громком судебном процессе последнего года, где рассматривался вопрос о вымогательстве взятки министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, главный свидетель, глава "Роснефти" Игорь Сечин, ни разу не появился. Впервые он пришел в суд только когда защита Улюкаева обжаловала приговор в Мосгорсуде в апреле. Глава компании пришел как свидетель обвинения и полтора часа давал показания в закрытом режиме.

Его появление разрушило линию защиты Улюкаева. Главным аргументом апелляции оказалось то, что в деле не было показаний заявителя (именно Сечин обвинил министра в вымогательстве). Допросив Сечина, судьи Мосгорсуда почти не изменили приговор Улюкаеву, оставив в силе восьмилетний срок в колонии строгого режима и убрав лишь запрет занимать госдолжности.

О том, что Сечин рассказал в суде, раньше нигде не сообщалось. Показания могли бы стать известны из апелляционного определения, но Мосгорсуд отказался публиковать его, "поскольку часть заседания прошла в закрытом режиме".

NEWSru.com
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