Агентство Ruptly, которое принадлежит телеканалу Russia Today, удалило ролик о «Путинбургере», который, как утверждал RT, подавали в одном из ресторанов в Нью-Йорке. Впоследствии выяснилось, что сюжет не соответствует действительности.
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Как сообщало RT, в нью-йоркском ресторане Lucyʼs Cantina Royale в день рождения президента России, 7 октября, подают специальное блюдо — бургер весом 1952 граммов (год рождения Путина). В ролике участвовали две сотрудницы ресторана, одну из них зовут Тамара Илизарова.

Обеих сотрудниц отстранили от работы, а в самом ресторане заявили, что не знают о специальном блюде в честь дня рождения Путина.

Позже в YouTube-аккаунте RT появилось уточнение, в котором подтверждается удаление видео о «бургере Путина» и приводится комментарий Ruptly. Акция «была личной инициативой отдельных сотрудников заведения, а не администрации ресторана», говорится в сообщении.

Новость о «путинбургере» в ресторане Нью-Йорка перепечатали многие российские СМИ, в том числе и телевизионные. Ролик по-прежнему доступен на русскоязычном канале RT на YouTube и на сайте «России 24».

Телеканал "Дождь"
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