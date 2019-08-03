Российский государственный телеканал Russia Today составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, основываясь на данных Минздрава за 2018 год.

По подсчетам RT, по числу пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами лидирует Санкт-Петербург, где в прошлом году было зарегистрировано 4700 таких пациентов.

Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов.

В пятерку также вошли Татарстан (2500 психически нездоровых человек), Башкортостан (2400 человек) и Челябинская область (2100 пациентов).

Наименьшее число впервые выявленных случаев психических расстройств наблюдалось в таких регионах, как Ненецкий автономный округ (8 пациентов), Чукотка (44 пациента) и Магаданская область (56 пациентов).

Всего в 2018 году диагноз "психические расстройства" был первично поставлен 59100 пациентам, в это число не вошли случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ.

А всего число больных психическими расстройствами российских граждан составляет чуть более 4 млн человек.

Интересно, что в 2016 году регионами с наиболее высоким числом впервые установленных диагнозов по психическим расстройствам были Чукотский автономный округ (91,7 на 100 тыс. населения), Крым (84,5), Санкт-Петербург (83,5), а также Оренбургская (81,2) и Саратовская (77,7) области.

Что касается самых распространенных психических расстройствах у россиян, то на первом месте среди них расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 млн пациентов.

Отметим, что за последние 7 лет общая заболеваемость населения психическими расстройствами в России снизилась.

"Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство - все что угодно", - рассказал руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Из этой группы наиболее распространены органические непсихотические расстройства (расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга), невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (неврозы), а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточнённые непсихотические расстройства.

Далее идут психозы и состояния слабоумия (1 097 909 человек - в 2017 году): чаще всего пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией.

На третьем месте - умственная отсталость (862 176 человек - в 2017 году. Из этой группы наиболее распространена легкая умственная отсталость.