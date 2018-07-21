Российский концерн "Русал" может надеяться на исключение из списка компаний, находящихся под санкциями США. Об этом в пятницу, 20 июля, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью агентству Reuters.

По словам Мнучина, американское правительство не ставит себе целью вытеснить "Русал" из бизнеса. Компания играет важную роль на глобальном рынке алюминия, кроме того, "Русал" обратился к США с просьбой исключить его из санкционного списка. "Если мы сможем найти приемлемое решение, то в этом наша цель", - подчеркнул Стивен Мнучин.

В последнее время участились сигналы о возможном снятии санкций с "Русала", отмечает Reuters. На это повлиял не только тот факт, что руководство компании пошло навстречу требованиям американского правительства, но и появившиеся перекосы на глобальном рынке алюминия.

"Кремлевский доклад" и санкции

После публикации "Кремлевского доклада" в апреле США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список в числе прочих попал и концерн "Русал". . Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".

Правительство РФ спешит на помощь "Русалу"

Между тем Москва уже принимает меры для серьезной поддержки российского алюминиевого гиганта. Как сообщает газета "Коммерсант", правительство РФ намерено ограничить импорт алюминия. Ограничение импорта является одной из мер, предусмотренных дорожной картой развития отрасли, которую в конце июня утвердил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Подобные меры выгодны единственному производителю первичного алюминия в России - попавшему под санкции США "Русалу" Олега Дерипаски, пишет издание.

Дорожная карта предусматривает стимулирование внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза, в том числе за счет государственного закупочного ресурса. В частности, планируется ограничить или закрыть доступ ряда импортной алюминиевой продукции к государственным закупкам. По информации издания, соответствующие проекты будут разработаны к 1 сентября.

Кроме того, к 15 октября предлагается внести в правительство предложения по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания Всемирной торговой организации. В ЕАЭС подобные пошлины составляют 5-15%, отмечает издание.