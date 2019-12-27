РУСАДА уведомило WADA о несогласии с отстранением РФ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в пятницу, 27 декабря, направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официальное письмо, в котором выразило несогласие с решением исполкома WADA отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Об этом сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции в Москве.

"Мы долго держали паузу не потому, что нам запретили что-то говорить, просто это было преждевременно. Сегодня в установленный срок отправили пакет документов в WADA", - сказал Ганус. По его словам, текст письма был утвержден на собрании учредителей РУСАДА.

После того, как WADA получит пакет документов, агентство официально уведомит Международный арбитражный суд (CAS) в Лозанне об иске.

Ганус не согласен с позицией учредителей

Ганус уточнил, что к письму было приложено сопроводительное послание, в котором он уведомил WADA о своей позиции по данному вопросу. Гендир отметил, что придерживается "критической позиции" в отношении "решения наблюдательного совета и общего собрания учредителей РУСАДА".

Глава РУСАДА ранее уже говорил, что шансов оспорить решение WADA у России нет. "Можно делать все, что угодно, но практика такова - это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу. Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в январе 2019-го, декабре 2018-го", - подчеркивал он.

Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022

Исполнительный комитет WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна. У России есть 21 день на подачу апелляции.

Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе 2019 года. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.