РУСАДА не согласно с санкциями WADA в отношении России

Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от Олимпиад на 4 года. Наблюдательный совет РУСАДА направит общему собранию рекомендацию о несогласии с решением WADA.
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© Reuters/Scanpix

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года. Соответствующую рекомендацию направят общему собранию РУСАДА в течение 10-15 дней, заявил глава наблюдательного совета Александр Ивлев в четверг, 19 декабря, назвав этот документ "очень весомым".

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Если общее собрание одобрит рекомендацию, генеральный директор РУСАДА направит Всемирному антидопинговому агентству письмо о несогласии. Затем "мяч будет на стороне WADA, и мы будем обсуждать это в правовом поле", - добавил Ивлев.

По словам представителя РУСАДА, агентство находится "в постоянном диалоге с ключевыми спортивными организациями". "Россия остается частью мировой спортивной культуры, - добавил Ивлев. - Коллективное наказание неприемлемо к "чистым спортсменам".

Решение WADA по России касается двух Олимпиад и футбольного ЧМ-2022

Исполнительный комитет WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

К участию допустят лишь тех атлетов, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна. У России есть 21 день на подачу апелляции.

Представители WADA сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству в январе 2019 года. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Путин назвал решение WADA противоречащим Олимпийской хартии

Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал позицию WADA противоречащей Олимпийской хартии. По его мнению, российская сборная "должна выступать со своим флагом", если у Всемирного антидопингового агентства нет претензий к Олимпийскому комитету России.

Deutsche Welle
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