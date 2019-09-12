RTVI опубликовал интервью с Евгением Агафоновым — отцом ребенка супруги Смоленкова Антонины от предыдущего брака.
По словам Агафонова, их ребенок жил с его бывшей женой и ее новым мужем, и в 2017 году, когда мальчику было 13 лет, его мать обманом получила у него разрешение на выезд за границу и уехала сначала в Черногорию, а затем в США, где, как утверждает Агафонов, находится до сих пор.
О том, что Олег Смоленков работал в администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Смоленков был уволен, и в Кремле не располагают информацией о его работе на ЦРУ, а также о том, где он сейчас находится.
"Ведомости" писали, что Смоленков пять лет работал в аппарате помощника Путина Юрия Ушакова и имел доступ к "весьма чувствительной информации".
Агентом ЦРУ Смоленкова назвал CNN. По данным телеканала, в 2017 году его отозвали из России из-за возможного разоблачения. В американском ведомстве информацию о его агентурной работе отрицают.
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