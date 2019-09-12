Телеканал RTVI опубликовал фотографию Олега Смоленкова, работавшего в администрации президента. Телеканал CNN ранее назвал его "самым ценным информатором американских спецслужб" в России.
Олег Смоленков.
© Фото rtvi.com

RTVI опубликовал интервью с Евгением Агафоновым — отцом ребенка супруги Смоленкова Антонины от предыдущего брака.

По словам Агафонова, их ребенок жил с его бывшей женой и ее новым мужем, и в 2017 году, когда мальчику было 13 лет, его мать обманом получила у него разрешение на выезд за границу и уехала сначала в Черногорию, а затем в США, где, как утверждает Агафонов, находится до сих пор.

Статьи по теме:
Американский разведчик о шпионе в Кремле: В жизни перебежчика нет гламура  (1)
В Бельгии поставили спектакль о ядерной катастрофе в России  (6)

О том, что Олег Смоленков работал в администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Смоленков был уволен, и в Кремле не располагают информацией о его работе на ЦРУ, а также о том, где он сейчас находится.

"Ведомости" писали, что Смоленков пять лет работал в аппарате помощника Путина Юрия Ушакова и имел доступ к "весьма чувствительной информации".

Агентом ЦРУ Смоленкова назвал CNN. По данным телеканала, в 2017 году его отозвали из России из-за возможного разоблачения. В американском ведомстве информацию о его агентурной работе отрицают.

Телеканал "Дождь"
Статьи по теме:

Гражданин РФ получил пять лет тюрьмы за шпионаж против Эстонии (1)

В конце августа Харьюский уездный суд приговорил...

Шпион, который ушел из правительства. Что известно об Олеге Смоленкове (1)

Поздно вечером в понедельник, 9 сентября, семья бывшего...

В Белом доме раскритиковали информацию в прессе об агенте ЦРУ в Кремле (2)

Администрация Трампа отрицательно отнеслась к...

Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России (3)

В среду Литовский апелляционный суд (ЛАС) приступил к...

Кремль подтвердил: "агент ЦРУ" Смоленков работал в администрации президента, но с Путиным не контактировал (22)

В Кремле отреагировали на информацию об "агенте...

США в 2017 году вывезли из России шпиона, вероятно работавшего в Администрации президента (10)

В 2017 году США вывезли из России осведомителя, который...

Россия

NYT: Кремль выставляет завербованного ЦРУ помощника выпивохой, не имевшим никакого веса (1)

"Он слишком много пил, бросил свою больную престарелую...

RTVI опубликовал фотографию Олега Смоленкова, которого назвали агентом ЦРУ (1)

Телеканал RTVI опубликовал фотографию Олега Смоленкова,...

Названы самые спокойные и самые опасные города России (1)

Портал недвижимости Domofond составил рейтинг 200 городов...

ВИДЕО: в Петербурге члена комиссии избили прямо на избирательном участке

В день выборов в Санкт-Петербурге члены избирательных...

Власти Москвы в шестой раз не согласовали акции оппозиции (3)

Митинг и шествие 21 и 22 сентября из-за "большого...

TOP новостей

Страна мечты для родителей: никакого английского, дешево и экзотично (32)

Жизнь в Литве становится лучше. Молодежь зарабатывает...

В этом году доходы росли невероятными темпами: это ощутили практически все жители Литвы (72)

В этом году зарплаты в Литве быстро росли – перемены...

Специалисты предупреждают: в Литве действует нелегальный рынок спермы (22)

В общественном пространстве появляются объявления о...

#ШестойУрок. Учитель физкультуры и русского из Каунаса: "Хотелось бы не существовать, а чтобы всего хватало" (2)

Каково это – быть учителем физкультуры в литовской...

Eurai Pakeliui į mokyklą

Приработок учителей в Литве: репетиторы получают не только вторую зарплату (55)

За час работы – от 7 до 25 и даже больше евро. В месяц –...