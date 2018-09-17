Русская православная церковь (РПЦ) не признает верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью телеканалу RT в воскресенье.
© DELFI / Vytenė Stašaitytė

"Мы не признаем верховенство юрисдикции, он не может вмешиваться в дела других церквей", - сказал он, пояснив, что "он может, по нашему желанию, координировать определенную деятельность всех православных церквей, но именно церкви вверяют ему эту роль, и поэтому если его действия противоречат позиции той или иной церкви, мы не можем это принять".

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7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение".

В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Митрополит Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников.

В минувшую пятницу Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине.

Обращение приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира, заявили в Москве. А каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, "с таким предложением не обращалась".

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