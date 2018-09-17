"Мы не признаем верховенство юрисдикции, он не может вмешиваться в дела других церквей", - сказал он, пояснив, что "он может, по нашему желанию, координировать определенную деятельность всех православных церквей, но именно церкви вверяют ему эту роль, и поэтому если его действия противоречат позиции той или иной церкви, мы не можем это принять".
7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение".
В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Митрополит Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников.
В минувшую пятницу Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине.
Обращение приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира, заявили в Москве. А каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, "с таким предложением не обращалась".
РПЦ заявила, что не признает верховенство юрисдикции Константинополя (1)
Русская православная церковь (РПЦ) не признает...
В Петербурге началась акция протеста против пенсионной реформы (9)
В Петербурге на Комсомольской площади проходит уже...
В Лондоне назвали интервью Боширова и Петрова наказанием за провал операции (17)
Боширову и Петрову, подозреваемым в покушении на...
РПЦ предупредила о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии (26)
Если Украинская православная церковь Московского...
Завершено расследование дела режиссера Кирилла Серебренникова (14)
Главным управлением по расследованию особо важных дел...
TOP новостей
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (11)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Предложение президент Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (3)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...
Глава Центробанка Литвы о пенсионном накоплении: это бомба в будущем
Нынешние перемены в системе пенсионного накопления –...
Новое отравление в Солсбери: обошлось без "Новичка", но не без русских (27)
Вечером 16 сентября стало известно о новом отравлении в...
Как в Норвегии отовариться дешевле, чем в Литве? (6)
У Норвегии репутация одной из самых дорогих стран...