В рекламном ролике уточняется, что это будет проект-откровение. Участники будут выполнять все необходимые послушания и искать ответы на вопросы, которые их давно беспокоят.
Съемки стартуют в ноябре. Чтобы принять участие в шоу необходимо направить видеозаявку с рассказом о себе, а также причинах, побудивших принять участие в проекте.
РПЦ запустит первое православное реалити-шоу (1)
Православный телеканал «Спас», который принадлежит...
Продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 резко упали (12)
Компания "Гражданские самолеты Сухого" за три квартала...
В России зафиксировано рекордное падение спроса на бензин (4)
Эксперты объясняют падение спроса на 1 процент...
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал убрать "немецкого шпиона" подальше от Кремля (144)
Режиссер Андрей Смирнов дал интервью изданию...
Четверть россиян считают себя "жертвами перестройки" (6)
Чаще всего к "жертвам перестройки" относят себя люди...
TOP новостей
На торговле подержанными авто уже сказалась угроза налога на загрязнение воздуха (1)
В начале этого года рынок автомобилей в Литве пошел на...
Владимир Познер в интервью DELFI: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят (188)
"На Западе к Сталину , который, на мой взгляд, намного...
Эксперты выяснили причины смерти зайца в Алитусе: появилась официальная версия (55)
18 октября, т.е. на третий день большого пожара в Алитусе...
Лукашенко поручил продумать реагирование на размещение американских танков в Литве (6)
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил...
Мэр Алитуса: службы "проснулись" и преследуют компании, бесплатно кормившие пожарных (7)
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис в фейсбуке сообщил, что...