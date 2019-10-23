Православный телеканал «Спас», который принадлежит Московской патриархии, запускает «первое реалити-шоу со смыслом». Мероприятие будет называться «Остров». Участникам шоу нужно будет месяц прожить послушником в Нило-Столобенской пустыни.
© Reuters / Scanpix

В рекламном ролике уточняется, что это будет проект-откровение. Участники будут выполнять все необходимые послушания и искать ответы на вопросы, которые их давно беспокоят.

Съемки стартуют в ноябре. Чтобы принять участие в шоу необходимо направить видеозаявку с рассказом о себе, а также причинах, побудивших принять участие в проекте.

MK.ru
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