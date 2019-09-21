РПЦ: В России не все благополучно в судебной сфере

Выступления священников, студентов, актеров и других групп людей в поддержку осужденных по так называемому "московскому делу", а также следующие за общественными протестами пересмотры приговоров свидетельствуют о том, что в России "не все благополучно в судебной сфере". Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, в эфире телеканала "Россия24" в субботу, 21 сентября.

Комментируя открытое письмо священников в защиту осужденных по "московскому делу", опубликованное 18 сентября в онлайн-издании "Православие и мир", митрополит Иларион отметил, что священники "должны поступать по совести" и имеют право создавать группу для защиты того или иного человека.

В то же время обычно священники обязаны согласовывать свое мнение с правящим архиереем той епархии, к которой они принадлежат, отметил официальный представитель РПЦ, добавив, что, по его данным, не все священники, подписавшие открытое письмо, сделали это.

Открытое письмо священников в поддержку осужденных по "московскому делу"

Авторы открытого письма, которое на 17 сентября 2019 года подписали 169 православных священников по всему миру, призвали пересмотреть судебные решения в виде тюремных сроков, к которым был приговорен ряд фигурантов "московского дела".

"Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и "массовый беспорядок", - отметили подписавшиеся.

Объяснительные священников из-за поддержки фигурантов "московского дела"

Спустя несколько дней после публикации данного письма в интернете появилась информация о том, что некоторые подписавшие его священники оказались вынуждены писать объяснительные и являться на беседы с руководством. Об одном из подобных случаев рассказал телеканалу "Дождь" клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов.

По словам священнослужителя, в бумаге, адресованной митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию, он пояснил, что подписал письмо без благословения, думая, что "для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения". Кроме того, Дионисий Кузнецов сообщил, что, по его данным, на объяснительные беседы с руководством вызывают и других самарских священников. Фото объяснительной священника было опубликовано на странице журналистки Марии Свешниковой в Facebook.

Реакция РПЦ на процессы по "московскому делу"

Реагируя на публикацию открытого письма священников в поддержку осужденных по "московскому делу", Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, опубликовал 18 сентября сообщение, в котором указал на "необходимость профессионального разбора ситуации".

"Обращаем внимание, что детали соответствующих уголовных дел известны только тем, кто их изучал, и вряд ли священники, проживающие в Австрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, России или на Украине имеют достаточно полное представление о материалах данных дел, чтобы сделать вывод о виновности или невиновности", - говорилось в документе.

Кроме того, в РПЦ подчеркнули, что правозащитная деятельность, связанная с Церковью, "направлена на конкретную личность, чьи права могут быть нарушены, а не на использование политическими движениями факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за собственную власть, как это не раз случалось в истории многих стран", и обещали "озаботиться изучением материалов" "московского дела".