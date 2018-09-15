Святейший синод Русской православной церкви принял решение прекратить участие в работе структур под председательством Вселенского (Константинопольского) патриархата. В храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха константинопольского Варфоломея за Божественной литургией. Об этом в пятницу, 14 сентября, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге после заседания.
Однако, по словам иерарха, это не означает прекращения евхаристического общения, то есть верующие обоих патриархатов по-прежнему могут причащаться из одной чаши. Это общение, заявил митрополит, будет полностью разорвано в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинополя". Представитель РПЦ предупредил, что вся ответственность за трагические последствия такого разделения ляжет на константинопольского патриарха и поддерживающих его архиреев.
В последнее время отношения между РПЦ и Константинопольским патриархатом обострились из-за различия позиций по вопросу о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. 7 сентября патриарх Варфоломей назначил своих представителей-экзархов в Украине. В РПЦ назвали этот шаг грубым вторжением и пообещали, что не оставят его без ответа.
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