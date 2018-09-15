"Если УПЦ [Московского патриархата] признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно — что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", — заявил митрополит Иларион.

Он также заявил, что Верховная рада Украины рассматривает законы, которые могут привести к "изоляции Украинской православной церкви".

На территории Украины функционируют УПЦ МП, УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь. Константинополь ведет подготовку к предоставлению Украинской церкви автокефалии, УПЦ МП, подчиняющаяся РПЦ, выступила против этого.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил на Украину двух своих экзархов — епископа Эдмонтонского Илариона из Канады и архиепископа Даниила из США. Они должны подготовить УПЦ КП к автокефалии.

В УПЦ Московского патриархата и РПЦ посчитали такие действия вмешательством в свои дела. 8 сентября Священный синод РПЦ заявил, что автокефалия УПЦ КП создает угрозу для мирового православия.

Ранее в пятницу в РПЦ пригрозили разорвать отношения с Константинополем из-за того, что в последнем поддерживают "антиканоническую деятельность" на территории УПЦ МП.