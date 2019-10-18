Русская православная церковь (РПЦ) подвергнет санкциям Элладскую православную церковь. Об этом говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте РПЦ в четверг, 17 октября.
Санкции будут введены за признание Элладской церковью Православной церкви Украины (ПЦУ). В качестве наказания РПЦ не будет "общаться" с некоторые архиереями и может прекратить поминать греческого Архиепископа в литургиях.
Запрет общения с архиереями Элладской церкви
"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок", - сказано в заявлении.
Кроме того, РПЦ больше не благословляет совершение паломнических поездок в епархии, управляемые этими архиереями. "Соответствующая информация будет распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви", - заявили в Синоде.
Признание Православной церкви Украины
Синод также уполномочил патриарха РПЦ Кирилла "прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах", если предстоятель Элладской церкви начнет в богослужениях вспоминать главу одной из "украинской раскольнических группировок".
Элладская православная церковь первой признала ПЦУ, это произошло 12 октября. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима и "братьев-архиереев" за то, что те поддержали позицию Вселенского патриархата. Автокефалия была предоставлена ПЦУ в январе 2019 года.
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в миллиардном мошенничестве (5)
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил...
"Газпрому" принудительно отключили импортную аппаратуру через спутник (9)
" Газпром " стал первой российской компанией,...
РПЦ грозит Элладской церкви санкциями из-за Украины (1)
Греческая православная церковь будет наказана РПЦ...
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян (4)
После двух кварталов падения реальные денежные доходы...
Фигурант "московского дела" Губайдулин уехал из России (9)
Фигурант дела о "массовых беспорядках" в Москве Айдар...
TOP новостей
Экономист: после уплаты всех налогов представители среднего класса в Литве окажутся на грани нищеты (17)
"Представители среднего класса в Литве, получающие...
За что "Содра" может не выплатить больничный и даже попросить вернуть деньги (9)
В Литве распространяются слухи будто Фонд...
Женщина, которая с автомобилем выпала из многоэтажной стоянки в Вильнюсе, требует закрыть стоянку (3)
Представители женщины, которая с автомобилем выпала из...
За сокрытие информации о курящих на балконах владельцам квартир в Литве будет грозить штраф 150 евро? (1)
Парламент Литвы обсуждал предложение в связи с...
Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы
На рынке недвижимости уже в течение некоторого...