Русская православная церковь (РПЦ) подвергнет санкциям Элладскую православную церковь. Об этом говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте РПЦ в четверг, 17 октября.

Санкции будут введены за признание Элладской церковью Православной церкви Украины (ПЦУ). В качестве наказания РПЦ не будет "общаться" с некоторые архиереями и может прекратить поминать греческого Архиепископа в литургиях.

Запрет общения с архиереями Элладской церкви

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок", - сказано в заявлении.

Кроме того, РПЦ больше не благословляет совершение паломнических поездок в епархии, управляемые этими архиереями. "Соответствующая информация будет распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви", - заявили в Синоде.

Признание Православной церкви Украины

Синод также уполномочил патриарха РПЦ Кирилла "прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах", если предстоятель Элладской церкви начнет в богослужениях вспоминать главу одной из "украинской раскольнических группировок".

Элладская православная церковь первой признала ПЦУ, это произошло 12 октября. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима и "братьев-архиереев" за то, что те поддержали позицию Вселенского патриархата. Автокефалия была предоставлена ПЦУ в январе 2019 года.