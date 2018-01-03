Рождество в Москве может стать самым теплым за 140 лет

В начале 2018 года в столичном регионе сохраняется аномально теплая для января погода, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. По словам синоптиков, 1 и 2 января температура воздуха на 9-10 градусов превышала климатическую норму.
© Reuters / Scanpix

Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни.

На Рождество, 7 января температура может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.

Еще один рекорд может быть установлен 6 января, когда воздух может прогреться до плюс 2-3 градусов. Предыдущий максимум в этот день установлен в 1973 году - плюс 3,6 градусов. Стабильно морозная погода ожидается с началом первой рабочей недели года, однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.

NEWSru.com
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