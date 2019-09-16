Глава Ростеха считает, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в SSJ-100. По словам Чемезова, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом "покрывает эти расходы за счет военной статьи".

Чемезов также прокомментировал претензии "Аэрофлота" по сервисному обслуживанию SSJ-100.

"Это предмет солидарной ответственности, огромная роль тут принадлежит самой авиакомпании. Boeing или Airbus же не приезжают и не ремонтируют свои самолеты - есть отдельные компании, которые занимаются текущим обслуживанием парка, это отдельная рыночная ниша. В "Аэрофлоте" считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь - создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты", - сказал Чемезов.

Отвечая на претензии авиакомпаний к самолетам, он подчеркнул, что у SSJ-100 все еще есть "детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут". Для уверенной работы нужен спрос, пояснил он.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.

5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять были госпитализированы.

Среди претензий к самолету у "Аэрофлота", обладателя крупнейшего парка Superjet, проблемы с сервисным обслуживанием.

В конце мая "Аэрофлот" отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100, поскольку разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера - компанией "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК).