Опрос о волнующих россиян проблемах проводился в конце августа. По сравнению с тем же периодом прошлого года участники опроса отмечали почти все пункты в анкетах. Особенно остро россияне восприняли рост цен (72% респондентов), 52% чувствуют "обнищание населения". Практически каждого второго волнует безработица (48%).
По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов. 21% россиян считают проблемой "кризис морали, культуры и нравственности". Россиян стало больше беспокоить ухудшение состояния окружающей среды (было 14%, стало 25%) и рост числа уголовных преступлений (с 8% до 15%).
Наименьшее беспокойство у населения вызывают "теракты в Чечне и на Северном Кавказе" (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).
Социологи затрудняются прогнозировать, выльется ли недовольство в массовые протесты или повлияет на результаты сентябрьских выборов. По словам Гудкова, "поднялись инертные слои", у людей "начинает прорываться повседневное напряжение".
Ранее протестные настроения россиян исследовал ВЦИОМ и констатировал, что после выступления президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе желание граждан протестовать убавилось. 71% респондентов считают массовые акции против повышения пенсионного возраста бесполезными - в июле такого мнения придерживался 51% опрошенных. В то же время протестные настроения остались на уровне выше обычного.
В единый день голосования 9 сентября в разных регионах страны запланированы митинги против пенсионной реформы, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Власти под разными предлогами отказывают сторонникам политика. Сам Навальный отбывает 30 суток административного ареста за январскую "забастовку избирателей".
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