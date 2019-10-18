Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, утверждают в статистическом ведомстве. По итогам января-сентября рост показателя составил 0,2%.

В первом полугодии реальные доходы россиян сокращались. В первом квартале падение составило 2,5%, во втором - 0,1%.

Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика).

Основная причина роста - опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также низкая база 2018 года, пояснили в Росстате.

В наибольшей степени выросли заработная плата работников. Ее доля в структуре доходов - 56,4%.

Иные доходы от трудовой деятельности, включая "серую заработную плату" (доля в структуре доходов составляет 14,1%), выросли на 7,3% по сравнению с III кварталом 2018 года.

Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3% (по сравнению с III кварталом 2018 года). Доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т.п., выросли в III квартале на 5,8%.

Увеличение сбережений населения, как в III квартале 2019 года, так и за 9 месяцев 2019 года, косвенно подтверждает рост доходов. В частности, если в III квартале 2018 года, по данным ЦБ, зафиксирован отток средств со вкладов, то в III квартале 2019 года - прирост, отмечают в Росстате.

В первом полугодии 2019 года реальные доходы россиян снизились на 1,3%. Из-за отрицательной динамики показателя Минэкономразвития пересмотрело прогноз по реальным доходам населения на 2019 год в десять раз - с 1 до 0,1%. Министр экономического развития Орешкин говорил, что, по прогнозу министерства, реальные доходы во втором полугодии должны перейти к росту. Результаты третьего квартала позволяет выйти на прогнозируемые ведомством прогнозные значения, пишет РБК.

В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 1,5%. Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки. По мнению аудиторов, столь оптимистичный прогноз требует дополнительного обоснования.

Отметим, доходы россиян падают уже пять лет, а перед Росстатом фактически стоит задача как можно быстрее выявить позитивную динамику этого показателя. Так, в конце декабря 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в реформе. "Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ", - пояснил правительственный чиновник.

В качестве примера неудовлетворительной работы Росстата Силуанов привел "важнейший" показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года. "Как он считается, знает, наверное, только Росстат", - сказал Силуанов, отметив, что данные относительно реальных зарплат считаются "более-менее понятно и достоверно", тогда как качество счета реальных доходов "ужасное". Это связано в том числе и с методами сбора информации: так, Росстат вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину, чего быть не должно.

За день до заявления Силуанова премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова. Это увольнение связали с тем, что наверху были недовольны низкими показателями развития экономики, которые демонстрировали в ведомстве. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин "постоянно требовал быть более оптимистичными", а глава Росстата Суринов "как профессионал и ученый, все-таки старался не заплывать за буйки здравого смысла". Новый же руководитель "наверняка будет более оптимистичным" и "будет показывать только ту статистику, какая требуется", говорили информированные источники.

В августе президент РФ Владимир Путин проявил "провидческие способности", выразив обеспокоенность медленным ростом доходов россиян (на тот момент было известно о падении доходов по итогам двух кварталов года).

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно", - сказал президент на совещании с министрами. Теперь рост, о котором говорил глава государства, официально подтвержден Росстатом.

Однако в обществе к манипуляциям чиновников с цифрами относятся со все большим недоверием. Например, после смены руководства, уже в феврале 2019 года, ведомство насчитало рекордный экономический рост в 2,3% в стране, и это вызвало насмешки.