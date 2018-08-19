Напомним, за 2017 год население РФ увеличилось на 77,4 тыс. человек, за 2016 год - на 259,7 тыс. человек.

Предполагалось, что компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но, по данным демографической статистики с начала года, миграционный прирост падает. Вслед за численностью населения, неизбежно будет сокращаться и число работающих.

Слабое восстановление миграции из стран Центральный Азии не способно восполнить потери от начавшегося в 2017 году сокращения мигрантов с Украины. В первые четыре месяца года лидером по поставке рабочей силы в Россию стал Таджикистан - более 12 тыс человек.

При этом число украинских мигрантов составило всего около 7,5 тыс человек (для сравнения: годом ранее число украинцев, перебравшихся в РФ, превышало 27 тыс, а за январь-апрель 2016 года - 35 тыс человек).

Число родившихся в РФ в январе-июне 2018 года снизилось до 782,8 тыс. человек с 821,0 тыс. человек за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в январе-июне текущего года выросло до 946,9 тыс. человек с 940,4 тыс. человек в январе-июне 2017 года.

Таким образом, за первое полугодие была зафиксирована естественная убыль населения на 164,1 тыс. человек (против 119,4 тыс. человек в первом полугодии 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 46,0% компенсировал численные потери населения. Миграционный прирост за январь-июнь 2018 года составил 75,4 тыс. человек против 102,3 тыс. человек в январе-июне 2017 года.

В недавно опубликованном докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН содержался прогноз, согласно которому численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 млн человек. По данным последней всероссийской переписи 2010 года, население РФ составляло чуть менее чем 143 млн человек.