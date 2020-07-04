Росстат уволил демографа, критиковавшего официальную статистику смертности от коронавируса

Ракша выступал экспертом в материалах "Медузы", "Медиазоны" и The New York Times о заниженной официальной статистики смертности от коронавируса.
Он также обратил внимание, что за апрель в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей, чем в среднем за прошлые десять лет.
В департаменте здравоохранения московской мэрии в ответ говорили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно.
Кроме того, российское министерство иностранных дел требовало опровергнуть материал NYT о смертности от COVID-19 в России, в котором Ракша говорил, что 70% случаев смерти заболевших коронавирусом в Москве и 80% в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенности регистрации летальных случаев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На литовских курортах нет иностранных туристов: как города живут без россиян и белорусов? (9)
Карантин больно ударил по литовским курортам, которые...
Кемпинг в Паланге: цены начинаются с 10 евро (7)
В Паланге отдыхающих встречает море и бесконечная...
В субботу в Вильнюсе состоялся парад по случаю Дня независимости США (20)
В субботу, 4 июля, в столице Литвы состоялся парад по...
В Литве водителей, не выпускающих из рук телефоны, ждет лишение прав (61)
Согласно статистике, в июне на дорогах Литвы погибли...
Состоятельные жители Литвы едут в Юрмалу: там больше уединения и роскоши (60)
Юрмалу ( Латвия ) полюбили не только российские звезды,...