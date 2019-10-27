В субботу вечером эту аудиозапись распространил РБК, в редакцию которого ее передала член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.
Ранее Би-би-си сообщала, что около 50 россиянок с детьми пропали в Сирии, выбравшись из лагеря Айн-Исса, известного как тюрьма для семей боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Женщины, содержащиеся в двух сирийских лагерях - Аль-Хол на северо-востоке Сирии и Айн-Исса возле границы с Турцией, - обвиняются в поддержке боевиков этой организации.
Одна из женщин, назвавшаяся Юлией Крюковой из Санкт-Петербурга, на распространенной РБК записи просит помочь ей вернуться домой и говорит, что не хочет возвращаться к ИГ.
Хеда Саратова в интервью РБК рассказала, что родственники этих женщин связались с ней. По ее словам, женщины отправились в Сирию, чтобы жить там со своими мужьями, воевавшими на стороне ИГ, но их мужья впоследствии были убиты.
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что власти Чечни уже занялись решением вопроса о возвращении в Россию из Сирии жен боевиков, сбежавших из этих лагерей.
"Мы предметно занимаемся этим вопросом", - подтвердил пресс-секретарь РБК, пообещав способствовать возвращению в Россию "каждой женщины и каждого ребенка, которые по своему статусу могут быть возвращены в Россию".
Он также добавил, что среди них могут быть как нарушившие закон, так и невиновные лица, но это предстоит установить соответствующим органам.
"Из России"
В пятницу стало известно, что около 50 россиянок с детьми - всего более 100 человек - пропали в Сирии, выбравшись из лагеря Айн-Исса.
Лагеря, которые последнее время находились под контролем курдского ополчения, остались без надлежащей охраны после того, как Турция начала военную операцию на границе с Сирией, и курдам пришлось покинуть свои позиции.
Через несколько дней после того как лагерь опустел, в интернете появилось видео, на котором в неизвестном помещении несколько девушек в никабах называют свои имена и произносят: "Из России".
В мае 2019 года в лагере Айн-Исса находилось почти 13 тысяч человек.
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