Россиянин ”заминировал” Шереметьево из-за заблудившейся жены

Отмечается, что 62-летний житель Брянска решился на такой поступок, так как его супруга потерялась и опаздывала на рейс из Москвы в Турцию.
По данным канала, мужчина спросил у стюардесс, задержат ли рейс, если он признается, что у него с собой есть бомба.
Рейс и мужчину задержали. Его жену нашли. Известно, что пару допросили и составили на мужчину протокол. После этого семья все же улетела отдыхать в Турцию, уточняет канал.
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