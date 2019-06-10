29 летний Николай Игрит с друзьями поехал в природный заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Мужчины разошлись в стороны и на Игрита напал медведь. Мужчина попытался спугнуть животное, стал кричать, однако медведь стал атаковать и кусать мужчину за лицо. В этот момент Игриту удалось откусить медведю язык, животное испугалось и убежало, пишет Lenta.ru.
Вскоре тувинца обнаружили друзья, которые доставили его в больницу с ранами лица, головы, рук и живота, сообщает Gazeta.ru. Сейчас мужчина проходит лечение.
На пострадавшего и его друзей будут заведены административные дела за разведение в лесу костров.
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