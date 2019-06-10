В Туве на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык.
Lokys
© Shutterstock

29 летний Николай Игрит с друзьями поехал в природный заказник Хутинский, чтобы собрать опавшие оленьи рога. Мужчины разошлись в стороны и на Игрита напал медведь. Мужчина попытался спугнуть животное, стал кричать, однако медведь стал атаковать и кусать мужчину за лицо. В этот момент Игриту удалось откусить медведю язык, животное испугалось и убежало, пишет Lenta.ru.

Вскоре тувинца обнаружили друзья, которые доставили его в больницу с ранами лица, головы, рук и живота, сообщает Gazeta.ru. Сейчас мужчина проходит лечение.

На пострадавшего и его друзей будут заведены административные дела за разведение в лесу костров.

Россия

"За одну и ту же фразу привлекаете!" Соратника Навального снова арестовали (1)

Тверской суд Москвы снова арестовал соратника Алексея...

Россиянин сумел отбиться от медведя и откусил ему язык (1)

В Туве на местного жителя напал медведь. Мужчине...

В Москве разгромили редакцию "Сноба" (1)

Главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова...

На смывах с рук и ногтей Ивана Голунова не нашли следов наркотиков (7)

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков на...

"Ведомости", РБК и "Коммерсант" вышли с обложками "Мы Иван Голунов" (9)

Три ведущих российских деловых издания "Ведомости",...

TOP новостей

Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...

В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (15)

Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...

Rūta Rūta Rūta Rūta

Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается (2)

Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...

Дискуссия в студии DELFI: Национальные меньшинства или национальные общины? (13)

Литовские эксперты и общественные деятели приняли...

Предлагают новшество в Литве: зеленый сигнал светофора не будет мигать (8)

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы...