В документе, оказавшемся в распоряжении радиостанции, указано, что заявитель несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins. Перевод сопровождался сообщением на английском "Don’t blame until you do that", которое он перевел как "Не осуждай, не попробовав".

"Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения», — написал москвич. По его словам, Apple "подтолкнула его к гомосексуализму".

За два месяца он "погряз в интимной близости" и начал встречаться с мужчиной. Разумилов сообщил, что его жизнь изменилась в худшую сторону, он "не может выбраться назад" и не знает, как рассказать обо всем родителям.

На сайте Пресненского районного суда Москвы сообщается, что дело готовится к рассмотрению.