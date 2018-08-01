На вопрос о том, какое решение примет по пенсионному закону президент Владимир Путин, 37% респондентов ответили, что закон будет подписан, однако треть (33%) считают, что глава государства все же отправит его на доработку. В то же время желательным для себя решением Путина 71% опрошенных назвали полную отмену закона.
Кроме того, 64% респондентов уверены, что задуманная правительством реформа отрицательно скажется на жизни их семьи.
В целом личная готовность граждан России участвовать в акциях протеста достигла 28% - это максимум для посткрымского периода. С начала нулевых годов аналогичный уровень протестных настроений отмечался дважды: в январе 2005 года в связи с монетизацией льгот и в марте 2009 года на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения.
Тем не менее политологи не считают, что готовность россиян выйти на улицы обязательно выльется в массовые выступления. Это связано с отсутствием политиков, которым население могло бы безоговорочно довериться как защитникам, отмечает эксперт Николай Миронов.
"Однако видна постепенная эрозия харизмы Путина, люди как бы говорят: он всегда говорит одно, а делает другое. Обыватель во многом не поверил Путину, когда тот критиковал реформу, этот инструмент смягчения ситуации не сработал", - пояснил эксперт и добавил, что реформа бьет по президенту и пока сложно сказать, как он выдержит этот удар.
Правительственный законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Ко второму, запланированному на осень, будут собираться предложения по доработке документа, которые хотят зафиксировать в виде поправок.
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