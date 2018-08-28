Самыми расточительными туристами в абсолютных величинах оказались американцы - они потратили 210,7 миллиардов долларов. В тройку лидеров также попали Испания (68 млрд долларов) и Франция (60,7 млрд долларов). При этом больше всех в среднем тратили путешественники из Китая, США и Германии. А россияне вошли в топ-8 "транжир", поднявшись за год с 11-го места на восьмое.

Ранее "русские туристы" уже были в десятке самых расточительных, но потом вылетели из нее.

Примечательно, что граждане РФ успешно борются за звание самых расточительных, хотя в отношении России уже больше четырех лет вводятся санкции, а рубль за этот период пережил серьезное ослабление.

По данным UNWTO, в 2017 году число туристов в мире достигло 1,323 млрд человек. Это наилучший показатель с 2010 года. Прирост по отношению к 2016 году составил 7%.

Самыми популярными странами у туристов стали Франция (86,9 млн посетителей, +5,1% по сравнению с 2016 годом), Испания (81,8 млн, +8,6%) и США (75,9 млн, -3,8%). В пятерку также вошли Китай (60,7 млн, +2,5%) и Италия (58,3 млн, +11,2%), передает "Интерфакс".

В топ-10 оказались Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд. Турпоток в Турцию в 2017 году вырос на 24,1% по сравнению с 2016 годом - это наилучший результат среди всех стран-лидеров рейтинга.

Среди континетов в наибольшем выигрыше оказались Европа и Африка, в которых турпоток увеличился на 8 и 9 процентов соответственно.

Суммарно международные туристы потратили в 2017 году 1,6 триллиона долларов. Туризм является третьей по величине статьей экспорта (7% общемирового экспорта).