В центре журналистского расследования — утечка документов компании Appleby с Бермудских островов — одной из крупнейших в мире фирм, занимающихся операциями в офшорах, корпоративным управлением и финансами.

Богатые россияне в основном обращались в Appleby по поводу регистрации частных самолетов. Фирма создавала специальные схемы, которые позволяли зарегистрировать самолеты на острове Мэн и не платить налоги при их импорте в Евросоюз. Такой услугой компании воспользовались братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и другие, пишет "Новая газета". DW пересказывает основные факты о российских фигурантах досье.

Жена и сын Шувалова

Жена первого вице-премьера России Игоря Шувалова — Ольга фигурирует в файлах Appleby как бенефициар компании Altitude X3 Ltd — она была учреждена в 2008 году на Бермудских островах. У компании есть самолет Bombardier BD-700-1A10, на котором, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, Ольга Шувалова и возила собак на выставки.

Изначально акционерами компании были фирмы сенатора Сулеймана Керимова и Наримана Гаджиева, которого называют его родственником. Но в 2009 году главой компании становится управляющий активами Шувалова — Игорь Котляренко. А в 2010 — собственником фирмы становится офшор Ольги Шуваловой Radcliff Business Limited. Позднее в списке российских контактов Appleby появляется и имя Евгения Шувалова — это сын вице-премьера, пишет "Новая газета".

Алишер Усманов и Facebook

Когда бизнесмен Алишер Усманов возглавлял структуру "Газпрома" — "Газпром инвестхолдинг", она финансировала и контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов. А эта фирма вложила деньги в инвестфонд предпринимателя Юрия Мильнера для покупки акций Facebook, следует из документов Appleby.

Представитель Усманова ответил журналистам, что в его инвестициях в Facebook не использовались деньги подконтрольных государству компаний.

Бывшая супруга Игоря Сечина и девелоперские проекты

Бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина, которая, согласно декларации ее мужа, несколько лет не получала доходов, сразу после развода при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby открыла фирму на Каймановых островах. Компания называлась S Holdings Ltd.

Эту фирму регистрировали в 2012 году для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла, который проходил по делу о мошенничестве.

В документации Appleby Сечина отмечена как "политически значимое лицо", но вопросом о происхождении ее средств никто не задавался, уточняет "Новая газета". Сколько Сечина инвестировала в совместный с Майнлом проект, неизвестно. С 2013 года у Сечиной стали появляться доли в российских компаниях.

Однокурсник Владимира Путина

Влиятельный российский адвокат и однокурсник Владимира Путина Николай Егоров в 2015 году купил 20 процентов акций крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России — Антипинского НПЗ (АНПЗ). Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк.

Тогда Егоров воспользовался услугами компании Appleby и пакет в 20 процентов акций перешел от компании основателя АНПЗ Дмитрия Мазурова к сейшельской MainProjects Corporation. При этом MainProjects была обязана самоликвидироваться сразу после совершения сделки и передать акции своему единственному акционеру. На начальной стадии переговоров этим акционером был Николай Егоров, указывает "Новая газета".

Ошибка Романа Абрамовича

Юристы Appleby несколько лет вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), она контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока — RFP. Бизнесмен Роман Абрамович пытался купить больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за 168 млн долларов, пишет "Новая газета".

Однако при заполнении анкеты для совершения сделки бизнесмен отрицательно ответил на вопрос о том, доводилось ли ему когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования. При этом в 1992 году он был фигурантом уголовного дела, тогда речь шла об использовании подложных документов для хищения железнодорожных цистерн с соляркой.

Из-за этой ошибки Абрамовича власти Бермудских островов в последний момент заблокировали сделку по Russian Forest Products (Bermuda). Тогда юристы Appleby отправили тот же самый документ Абрамовича на Виргинские острова и вскоре там появилась компания Russian Forest Products (BVI), указывает издание.

Офшоры депутатов

Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Езубов, которого также называют дядей Олега Дерипаски, по крайней мере, до 2013 года был директором в компании Air Cloud Services Limited, которая зарегистрирована на Бермудских островах.

В досье были найдены документы о счетах уругвайской компании Blackfil S.A., депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий указан в них как директор фирмы, а его отец и супруга — как связанные лица. В своей декларации о доходах политик о зарубежных компаниях не упоминает. Конечный собственник компании — мать Олега Дерипаски Валентина. На компанию записан частный самолет и в 2013 году депутат открывал филиал на остров Мэн, чтобы импортировать джет в Европу, не заплатив налог.

Над документами работали 96 СМИ

Над "Райскими досье" работали репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований. Около года назад неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних документов Appleby.

Издание поделилось им с консорциумом, который объединил 96 СМИ из 67 стран в работе над этими документами.