Россияне стали оптимистичнее оценивать свои перспективы на год

58% опрошенных считают, что 2018 год будет напряженным для политической жизни. В 2017 такие ожидания разделяли 71% россиян, а в 2016 — 68%. В начале 2014 года лишь 29% респондентов считали, что он будет напряженным для политической жизни, а 47% думали, что год будет спокойным.

Число россиян, которые думают, что будущий год будет спокойным для экономики, тоже заметно выросло по сравнению с предыдущим годом — с 11% до 31%. 59% опрошенных ожидают, что наступивший год будет напряженным для экономики страны.

Почти две трети жителей России смотрят в наступивший 2018 год с надеждой, 18% — с неуверенность, а 16% с тревогой. 58% респондентов думают, что этот год будет для них лично и их семьи спокойным, 33% ожидают, что он их ждет напряженность в личной сфере.

В конце декабря «Левада-центр» опубликовал результаты исследования, согласно которому большинство россиян — 63% — оценили 2017-й год как «средний». 18% респондентов назвали прошедший год хорошим, 16% — плохим.

В начале января опрос ВЦИОМ показал, что 73% опрошенных оценили сложившуюся ситуацию в стране в целом как хорошую, 23% опрошенных назвали ситуацию плохой. Кроме того, выросли индексы социальных оценок относительно ситуации в стране и личной жизни.