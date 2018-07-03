В то же время антирейтинги оппозиционных политиков уменьшились почти вдвое: уровень недоверия к Алексею Навальному - с 13% до 6%, к Ксении Собчак - с 30% до 15%

Рейтинги доверия самых популярных российских министров - Сергея Шойгу (Минобороны) и Сергея Лаврова (МИД) - резко снизились за последние полгода, как и рейтинги доверия к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву. Об этом свидетельствуют данные "Левада-Центра", на которые ссылаются "Ведомости".

Рейтинг доверия к Шойгу снизился с 31% до 19%, к Лаврову - с 25% до 14%. В то же время антирейтинги оппозиционных политиков уменьшились почти вдвое: уровень недоверия к Алексею Навальному - с 13% до 6%, к Ксении Собчак - с 30% до 15%.

Существенное снижение доверия к Шойгу и Лаврову связано с усталостью "от идеологической накачки населения" - на фоне угроз, связанных с пенсионной реформой, есть рост раздражения от продолжения внешнеполитической кампании, поясняет директор "Левада-Центра" Лев Гудков.

Снижение же антирейтингов оппозиционеров связано с тем, что за последние полгода они ушли из повестки, добавляет социолог: "Навального не показывают по телевидению даже в негативном контексте, к тому же он был под административным арестом. Собчак, по сути, ушла из политики после президентской кампании".

Снижение рейтинга доверия к Путину и Медведеву ранее зафиксировал ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Согласно данным опроса, проведенного в середине июня, уровень доверия к Путину снизился с 47,4% до 42%. Показатель Медведева составил 9,2% (в мае было 12,5%).

На втором месте после Путина в рейтинге доверия российским политикам оказался министр обороны Сергей Шойгу. Однако его рейтинг упал с мая с 20,8% до 16,7%. Третью строчку занял глава МИД РФ Сергей Лавров. Отметим, что Шойгу ранее назывался экспертами в числе возможных "преемников" Путина. В соответствующем рейтинге он занял четвертое место.

Падение рейтингов представителей власти социологи связывают с резонансными событиями последнего времени - ростом цен на бензин и объявлением о повышении пенсионного возраста. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 года, отмечали "Ведомости". После присоединения Крыма все больше и больше людей поддерживало главу государства.