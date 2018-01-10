68% респондентов назвали главным противником США, 29% — Украину, а 14% — Евросоюз. Еще 10% опрошенных назвали главными врагами бывшие республики СССР, а 8% — Польшу. По 6% участников проведенного в декабре опроса сочли врагами Германию, Англию и НАТО, а 5% — сторонников фундаментального ислама и террористической организации "Исламское государство". Еще 4% респондентов упомянули "тех, кто сегодня стоит у власти", включая "друзей (президента России Владимира) Путина", и государства Ближнего Востока.

В целом на вопрос о наличии у страны врагов положительно ответили 66% респондентов. 21% выразили противоположное мнение. При этом доля россиян, считающих, что у России есть враги, оказалась минимальной с 2012 года, когда в поддержку этого утверждения высказались 63%. В 2014 году этот показатель составил 84%. 23% опрошенных в декабре 2017 года сочли, что Россия "окружена врагами со всех сторон". 21% заявили, что самые опасные для страны оппоненты — "скрытые" и "внутренние".

Участникам опроса также задали вопрос о том, обоснованы ли опасения России и НАТО касательно друг друга. 41% респондентов считает, что Россия — это обоснованная угроза для альянса, а 57% отметили, что у Москвы есть основания опасаться НАТО. В прошлом году эти показатели составили 37 и 55% соответственно.

Социолог Левада-центра Денис Волков объяснил неприязненный настрой россиян информационным фоном. "По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны", — отметил он. По мнению социолога, подобные настроения популярны также из-за противостояния между Россией и Западом. "США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина — после начала конфликта из-за Крыма, когда Запад (и США, и Европа) однозначно поддержал Украину. Сам конфликт с самого начала воспринимался не как российско-украинский, а как между Россией и Западом", — заключил эксперт.