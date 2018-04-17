Таким образом, личная инфляция вновь пошла вверх, сказано в очередном обзоре исследовательского холдинга "Ромир".

Однако по сравнению с показателем официальной инфляции (0,3%) уровень личной инфляции оказался более выгодным для потребителей. Россияне продемонстрировали тройную экономию по сравнению с уровнем инфляции. Тем не менее накопленное с начала года значение личной инфляции все равно остается выше аналогичного показателя официальной инфляции - 1,3% против 0,8% соответственно.

Более низкое значение дефлятора по сравнению с показателем инфляции объясняется экономией на покупках привычных товаров.

Если, по данным Росстата, цены на продуктовые товары в марте выросли в среднем на 0,5%, то россияне заплатили за привычный набор товаров на 0,3% дороже, чем месяцем ранее.

Исследовательский холдинг "Ромир" оценивает личную инфляцию отдельно взятого потребителя с помощью индекса-дефлятора, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Для расчета этого индекса используются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам.

Индекс-дефлятор Romir Scan Panel рассчитывается на основе данных, полученных при помощи скан-панели домохозяйств. Она учитывает информацию о потреблении 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.