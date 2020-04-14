Россияне предлагают итальянцам снять видео-благодарности за 200 евро

«Речь, как ни удивительно, идет о самом горячем дипломатическом вопросе между Москвой и Римом, поднятом в статьях в газете La Stampa, где утверждается, что миссией солидарности от Кремля в действительности скрываются интересы, связанные со шпионажем. Эти статьи вызвали решительную реакцию российского посольства, а угрожающее заявление генерала путинской армии только усугубило ее, — пишет и La Repubblica.

Эти предложения гражданам Италии поступали через мессенджер Whatsapp. Издание пишет, что видео с похвалой российских властей итальянцам предлагали разместить в Twitter, Facebook или Instagram. За видео-похвалу обещали заплатить 200 евро, за текстовое сообщение – немного меньше.

«Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или тестовое сообщение с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за текст дают меньше», – цитирует издание сообщение, которое получил один из жителей страны.

Журналисты также нашли девушку, которая в TikTok опубликовала короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она объяснила, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.

«Мне предложил это сделать мой друг. Он сказал мне, что ему платят, и он получит 20 евро за ролик», – сказала она.

В посольстве РФ в Риме заявили, что ничего не знают о таких предложениях.

«Мы совершенно не осведомлены о ветке сообщений, в которых граждан Италии просят поблагодарить нашу страну за деньги. Понятно, что России не нужно этого. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей. Мы считаем это мошеннической провокацией”, – заявили в посольстве.

22 марта Россия отправила в Италию в качестве гуманитарной помощи военных медиков, медикаменты и медицинскую аппаратуру. Итальянское издание La Stampa со ссылкой на высокопоставленных источников сообщило, что 80% российских поставок «абсолютно бесполезны или малополезны» для борьбы с COVID-19.