Первые митинги уже завершились на Дальнем Востоке и в некоторых городах Сибири. Так, например, в Комсомольске-на-Амуре протестовать вышли более полутысячи человек. Плакаты демонстрантов пестрили фразами "Повышение пенсионного возраста - это геноцид народа", "Коррупция ворует пенсии", "Родился - потерпел - умер - пенсия", "Не лезьте в наши карманы", сообщает местный портал Komcity.ru. Участники акции подписали итоговую резолюцию митинга с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе.
Во Владивостоке митинг против пенсионной реформы не был согласован с мэрией, однако сторонники Навального все равно провели шествие от привокзальной площади до здания Пенсионного фонда, отмечает "Медуза". По пути протестующие скандировали "Нет повышению пенсионного возраста".
В митинге в Хабаровске приняли участие несколько сотен человек. Организатором акции выступил оппозиционный кандидат в мэры города Алексей Ворсин, который в ходе мероприятия также собирал подписи за свое выдвижение.
В Омске акция получилась еще более многочисленной: на митинг вышли около трех тысяч человек, рассказал на своей странице в Twitter Алексей Навальный. При этом, как сообщают СМИ, полиция всячески старалась затруднить проход митингующим к месту проведения мероприятия, а координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву вытолкали со сцены, не дав ей выступить.
Много людей собралось на митинге в Краснодаре. Местные жители держат в руках плакаты "Залей полный бак и умри" и "Путина на пенсию". При этом машины сторонников Навального и других активистов под разными предлогами останавливают сотрудники ДПС, мешая попасть на митинг.
В Брянске состоялся согласованный митинг КПРФ, который поддержали местные профсоюзы и сторонники Навального. Организаторы оценили количество собравшихся в полторы тысячи человек, а корреспондент "Интерфакса" - примерно в 400.
Московские власти митинг против пенсионной реформы не согласовали, сославшись за запрет ФСБ проводить массовые мероприятия в городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Впрочем, своеобразную протестную акцию провел активист Слава Шумский, вышедший на Красную площадь без одежды и с плакатом "Обобрали до трусов".
О решении правительства провести пенсионную реформу премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в день старта чемпионата мира по футболу, 14 июня. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.
Навальный тут же объявил, что организует всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. "Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем", - подчеркнул оппозиционер.
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