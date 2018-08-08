По данным исследования, 30% опрошенных считают, что на ближайший год экономические перспективы РФ будут благоприятными. Столько же респондентов придерживаются противоположной точки зрения. При этом доля опрошенных, считающих, что экономическая ситуация на ближайший год будет неблагоприятной, по сравнению с маем выросла на 9% - с 21% до 30%.
Ухудшение ожиданий на будущее ведет к тому, что люди все чаще склоняются к мнению, что лучше воздержаться от покупок - в июне такой ответ дали 31% опрошенных. На протяжении последних полутора лет такое мнение высказывали не более четверти респондентов, а в начале нынешнего года - 19%. Нынешние же настроения могут привести к снижению покупательского спроса.
Как отмечают социологи, в предыдущие два года примерно 55-60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45%. 20% надеются на улучшения и 25% - опасаются ухудшений. Одной из причин ухудшения экономических ожиданий россиян, как считают социологи, связана с решениями о повышении налогов и пенсионного возраста. Особенно остро отреагировали люди в активном трудоспособном возрасте (25-55 лет), в то время как люди в возрасте до 24 лет не ухудшили свои потребительские настроения.
Обещание роста пенсий неработающим пенсионерам оказалось недостаточно убедительным аргументом даже для малоимущей части населения - среди людей малообеспеченных потребительские настроения в июле снизились на 10%. При этом потребительские настроения самых обеспеченных граждан в июле ухудшались вдвое более низкими темпами - на 5%.
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