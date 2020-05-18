Россиянам решили снизить ежемесячную накопительную пенсию, потому что они стали дольше жить

В соответствии с законопроектом "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год" со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 - у мужчин). Если речь идет, например, о сумме в 100 тыс. рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей, в случае 1 млн - 3,78 тыс. рублей. В 2020 году эти суммы составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно данным Федеральной службы госстатистики за 2019 год, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет составила соответственно 919 675 и 1 027 283 человека. Так называемая ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста составляет 16,86 и 26,56 лет.

Как уточнили в ведомстве, риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию, нет. У россиян сегодня есть право забрать ее единовременно или передать по наследству, для чего нужно написать соответствующие заявления. На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет.

При этом единовременная выплата накопительной части производится только при соответствии ряду критериев, включая достижение пенсионного возраста и размер общей величины накоплений: при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше 5% от назначенной страховой пенсии. Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

В думской фракции "Единой России" считают накопительную пенсионную систему в стране не очень эффективной, но тем не менее готовы поддержать законопроект Минтруда. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в данной ситуации государство лишь выполняет свои обязательства, а граждане в любом случае смогут получить накопленные средства или же передать их своим наследникам.

В оппозиционных фракциях, напротив, уверены, что новый документ лишь позволит сократить месячные выплаты. Так, в ЛДПР обратили внимание на то, что суммы накопительной пенсии уменьшаются с увеличением ожидаемого периода выплаты. Как заявил первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, в конце концов доля накопительной пенсии может уменьшиться до критического минимума, а до цифр, указанных в документе, доживают отнюдь не все.

А в КПРФ уверены, что продолжительность жизни россиян не так высока, как указано в пояснительной записке к законопроекту и составляет в среднем 72,9 года. По данным Минздрава, в 2019 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума, составив в среднем у мужчин и женщин 73,4 года. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заявил, что сам не рассчитывает жить на пенсию в старости, а обычные люди отнесутся к законопроекту Минтруда весьма настороженно из-за болезненности пенсионного вопроса как такового.

В Минтруде заявили, что увеличение срока выплаты пенсионных накоплений не затронет россиян, уже получающих такие пенсии, а также большинство новых "накопительных" пенсионеров. Как заявили "Интерфаксу" в ведомстве, изменения коснутся только первого назначения накопительных пенсий для новых пенсионеров и затронут чуть более 1% людей, которым в новом году назначат накопительную пенсию. При этом 98,7% выходящих на пенсию получают средства накопительной части единовременно при выходе на пенсию.

Осенью прошлого года были подготовлены законопроекты о создании новой накопительной пенсионной системы, согласно которым тем, кто будет сам копить на пенсию, планируют дать льготы по уплате НДФЛ. Участник ГПП получит вычет в размере 13% от каждого взноса, если он не превышает 6% его дохода. Если человек захочет копить больше, то сможет включить расходы свыше 6% в уже существующий социальный налоговый вычет, ограниченный 120 тысячами рублей в год.

Выплаты по новой системе начинаются или по достижении пенсионного возраста, или спустя 30 лет после начала участия в ГПП. При этом у человека будет выбор: получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

Эксперты отмечают, что возврат льгот по НДФЛ, видимо, должен стимулировать граждан использовать ГПП именно для получения пенсии и как дополнительный барьер для обналичивания накоплений. Однако такая мера снизит интерес населения к формированию долгосрочных инвестиций. Кроме того, продолжающиеся дискуссии по поводу введения прогрессивной шкалы НДФЛ и постоянно меняющиеся правила игры в пенсионном законодательстве и в накопительной системе не будут способствовать популярности программы.

Минэкономразвития рассчитывает, что в первый же год запуска новой системы россияне внесут около 1 триллиона рублей, а к 2024 году объем добровольных пенсионных взносов достигнет 3 триллионов. Эксперты считают эту оценку завышенной. Сейчас в системе негосударственного пенсионного обеспечения состоят лишь около 4 миллионов человек, абсолютное же большинство других россиян вовсе не интересуются программами добровольных пенсионных накоплений и начинают формировать накопления на пенсию при доходе в 45 тысяч рублей. Сейчас этот показатель составляет 23,5 тыс. рублей.

Эксперты назвали систему издевательством и заявили, что сам человек должен постоянно участвовать в отслеживании того, каким образом этот капитал используется, и самостоятельно определять, когда ему получить этот капитал. Кроме того, программа должна быть рассчитана на десятилетия и не подвергаться никаким изменениям, а также приносить больший доход, чем банковская система депозитов. В начале этого года выяснилось, что гарантированный пенсионный план не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год: сообщается, что разработчики законопроекта недовольны его итоговым вариантом, и запуск проекта может быть отложен как минимум до 2022 года.