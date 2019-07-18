Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Об этом заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов, уточнив, что проект по выдаче электронных паспортов начнется в июле 2020 года.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"По мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца", – приводит слова вице-премьера ТАСС.

По словам Акимова, все компоненты будущей системы будут отечественными, и никакие иностранные компании "ни с точки зрения каких-то алгоритмов, ни с точки зрения программного обеспечения, ни с точки зрения чипа, ни с точки зрения форм-фактора" не будут участвовать в этом проекте. Пилотный запуск проекта планируется в Москве, где лучше всего в стране развита цифровая инфраструктура особенно развита.

Статьи по теме:
Путин распространил раздачу российских паспортов на всех жителей Донбасса  (2)
В Калининград "без визы": налоги почти 100 евро и выматывающая проверка на таможне  (342)

Вице-премьер также показал журналистам прототип электронного удостоверения, представляющий собой пластиковую карту с чипом и поддержкой бесконтактного обмена данными.

"Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской с QR-кодом. Подделка этого документа... будет стоить несоизмеримо дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов", - отметил Акимов, уточнив, что для блокировки карты в случае утери достаточно будет позвонить в МВД или МФЦ.

Вице-премьер добавил, что переход на новые паспорта не приведет к росту расходов бюджета, но предупредил о постепенном росте госпошлины за выдачу документа после перехода на электронные удостоверения. Сейчас, напомним, пошлина за выдачу российского паспорта составляет 300 рублей. По мнению Акимова, переход на электронные документы позволит в перспективе сэкономить немало средств и миллионы часов рабочего времени.

Акимов также рассказал журналистам о планах запустить мобильное приложение "Мой паспорт". "Инновация состоит в том, что на российской криптозащите для всех платформ – и для Android, и для iOS, и для российской платформы, которую мы надеемся запустить, нашу платформу "Аврора" – для всех мобильных платформ будет доступно мобильное приложение "Мой паспорт", которое нельзя будет взломать, изменить, подделать", – заявил Акимов.

NEWSru.com
Статьи по теме:

Россия будет выдавать жителям Литвы бесплатные электронные визы в Калининградскую область (84)

Россия официально информировала Литву о том, что с...

Александр Морозов. Кремль выдает паспорта на Донбассе. Что это значит? Специально для DELFI (140)

Путин подписал указ о выдаче российский паспортов...

Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса (11)

Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской...

Украина признаёт паспорта РФ на Донбассе незаконными и недействительными (5)

Правительство Украины примет решение о признании...

Часть Донбасса останется без гражданства России (14)

Ажиотажа вокруг получения российского гражданства в...

Путин вновь упростил схему выдачи паспортов РФ для украинцев (46)

Владимир Путин существенно расширил категорию тех, кто...

Россия

Bloomberg

Председатель Госдумы РФ предложил дать Путину ещё больше полномочий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил...

В Чечне заставили каяться певцов-любителей: "Прошли те времена, когда пели все что можно"

Чеченский министр культуры Хож-Бауди Дааев отчитал...

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году....

Россия бьет рекорд за рекордом в даркнете: что происходит?

Более 600 тысяч пользователей из России воспользовались...

Доходы россиян продолжили падение (4)

Реальные располагаемые доходы россиян в первой...

TOP новостей

Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...

Pensionatas Pensionatas Pensionatas Pensionatas

Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (182)

Во всей Европе понемногу меняется демографическая...

В выходные в Литве прогнозируют теплую погоду

В ночь на четверг в большинстве районов было облачно....

Допустимую скорость превысили 50 000 водителей: треть из них уже получила штрафы (30)

В этом году из-за превышения скорости в Литве произошло...

Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (23)

Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...