Россиянам начали выдавать паспорта вакцинации

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить паспорт вакцинации. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации. Документ можно получить в личном кабинете на сайте госуслуг. Пока неясно, будет ли давать данный паспорт какие-либо преференции привитым, отмечает "Интерфакс".
По данным министра, в России привито от коронавируса 800 тысяч человек, всего в оборот поступило 1,5 млн доз вакцины "Спутник V". Массовая вакцинация в РФ стартовала в начале декабря. Михаил Мурашко 26 декабря сообщил, что его ведомство разрешило применять "Спутник V" и для лиц старше 60 лет, и вакцинация таких граждан может начаться незамедлительно. Более недели назад президент России Владимир Путин заявил, что он не может привиться от коронавируса, потому что ему 68 лет, а российская вакцина предназначена лишь для лиц младше 60.
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