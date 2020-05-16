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Россиянам грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей за уклонение от тестирования на коронавирус при подозрении на инфекцию, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Это квалифицируется как бездействие при коронавирусе и влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия").
Россиянам грозит штраф до 40 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
© Itar-Tass / Scanpix

К ответственности также могут быть привлечены люди с подтвержденным COVID-19 и контактировавшие с больными, нарушившие требование об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах. Кроме того, штраф грозит тем, кто прибыл в РФ из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и не сообщил об этом, а также о месте своей регистрации и фактического пребывания.

Бездействие также выражается в уклонении от обращения за медицинской помощью на дому в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, без посещения медицинских организаций, добавили в МВД.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая поручил правительству и властям регионов нарастить объемы тестирования населения на COVID-19, говорится на сайте Кремля. В Москве с 15 мая началось выборочное бесплатное тестирование горожан на антитела к коронавирусу.

Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). К концу мая планируется делать по 200 тысяч анализов в сутки.

Пройти тестирование можно будет по приглашению, высланному по SMS или на электронную почту: отбор будет случайным в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания. Каждые несколько дней приглашения будут получать примерно 70 тысяч москвичей.

Кровь будут брать в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.

Таким образом власти надеются максимально рано выявлять коронавирус у бессимптомных носителей и узнать реальную динамику распространения инфекции. Данные будут публиковаться на портале mos.ru, на их основе власти будут принимать решения о сохранении либо смягчении ограничений в городе.

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