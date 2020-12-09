Россиян успокоили: надолго отказываться от алкоголя ради вакцинации от COVID-19 не надо

"Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", - подчеркнул Гинцбург, добавив, что эта рекомендация касается любой вакцины.

Чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а, значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным, пояснил ученый. А вот употребление некоторых лекарств, подавляющих иммунную систему, рекомендуется отложить на весь 42-дневный период формирования иммунитета после вакцинации.

Ранее полностью отказаться от алкоголя на время вакцинации рекомендовали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Голикова отметила, что за 42 дня, что будет формироваться иммунитет, нужно соблюдать меры безопасности: минимизировать контакты, воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему.

Попова посоветовала отказаться от алкоголя как минимум за две недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции. Она пояснила, что употребление алкоголя заставляет напрягаться всю систему дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета.