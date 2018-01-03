Россияне, владеющие оружием, во время январских "каникул" должны помнить о лежащей на них ответственности, заявляют в Росгвардии. Наставления сотрудников ведомства приводит "Интерфакс".

В Росгвардии напоминают, что употребление алкоголя, совмещенное с доступом к огнестрельному оружию, в прошлом году несколько раз приводило к трагедиям. Так, в ночь на 4 июня прошлого года 45-летний Сергей Егоров расстрелял девятерых собутыльников, с которыми у него возникла ссора после употребления алкоголя. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что дачники смеялись над телосложением Егорова и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал обратное.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены после бойни в доме поселка Редкино Тверской области, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело еще одной женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.

Егорова задержали сразу после преступления и инкриминировали ему "убийство двух и более лиц" статьи Уголовного кодекса РФ. Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Я не думаю, что когда они начинали отдыхать, у них были планы потом разругаться и дойти до перестрелки", - сказал журналистам начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов, назвав в качестве ещё одного примера совмещения алкоголя и оружия историю так называемого "Кратовского стрелка" Игоря Зенкова.

Зенков, как сообщалось, страдал от психического расстройства хронического характера, и на его состояние негативно влияли внешние раздражители. Так, предварительно, из-за чрезмерного шума, исходящего из расположенного в соседнем доме автосервиса, у Зенкова возник конфликт с соседом, которому принадлежало предприятие. Мужчина пришел в автосервис, застрелил соседа, а далее стал стрелять по прохожим. В итоге погибли четыре человека, силовикам потребовалась многочасовая операция с привлечением сотен сотрудников и бронетехники, чтобы ликвидировать стрелка.

Сотрудник Росгвардии также отметил активное использование травматического оружия при разборках, бытовых конфликтах и на дороге, призвав "грамотно сочетать меру выпитого и меру взятой и возлагаемой ответственности за неправомерное использование этого оружия". Особенно внимательными следует быть владельцам оружия, имеющим детей: случаи травмирования детей, добравшихся до оружия, также многочисленны и нередко приводят к летальному исходу.