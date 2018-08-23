По словам источников издания, пока даже большинство чиновников не знают, что именно скажет президент: послабления должны стать неожиданностью для россиян. Один из наиболее обсуждаемых вариантов - снижение пенсионного возраста для женщин с 63 лет до 60 и особые условия для многодетных матерей.

Другие варианты смягчения реформы - увеличение переходного периода, в течение которого будет повышаться пенсионный возраст, или сохранение возраста получения льгот. При этом об отказе от реформы, на что надеялись россияне, речь не идет.

По словам источников, в Кремле хотят, чтобы хорошие новости озвучил именно глава государства, из-за чего участникам недавних слушаний в Госдуме не разрешили выступать с конкретными позитивными предложениями по изменению реформы.

А речь секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, предложившего снизить возрастной ценз для женщин и растянуть переходный период, не показали на федеральных каналах.

О том, что Путин в конце августа подключится к разъяснению пенсионной реформы, ранее писали "Ведомости". По данным издания, до второго чтения законопроекта в Госдуме, которое запланировано на сентябрь, глава государства выступит даже не один раз. При этом отмечалось, что президент будет говорить не столько о самой реформе, сколько о том, что она даст.

Именно в таком формате на этой неделе прошли парламентско-общественные слушания в Госдуме. Хотя критика и звучала, большинство ключевых выступающих подчеркивали, что пенсионную реформу больше нельзя оттягивать, и альтернативы ей нет.